В РФ создадут установку для преодоления технологического порога в электронике

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — первый в России и самый мощный в мире источник синхротронного излучения четвертого поколения. Установка позволит получать сверхточные данные о структуре и поведении вещества. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025. В конце января председатель СО РАН Валентин Пармон сообщал о том, что пуск синхротрона ожидается до середины лета. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря сказал, что постарается приехать на открытие.