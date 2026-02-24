Боевики мексиканского картеля убили 27 силовиков после захвата главаря

Во время беспорядков в Мексике после ликвидации главаря самого крупного наркокартеля погибли 27 сотрудников силовых ведомств. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил министр безопасности Омар Гарсия Арфуш.
— Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско — шесть. Погибли 25 сотрудников Нацгвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата, — рассказал он на пресс-конференции.
Уточняется, что со стороны преступных группировок погибли 30 человек. По словам Арфуша, после армейской спецоперации они организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, были задержаны 70 человек.
Министр отметил, что к концу вечера блокады на дорогах сняли. Координационный центр при участии армии, флота и Нацгвардии продолжает работу, власти намерены «задействовать все возможности для сохранения мира и безопасности», передает РИА Новости.
Конфликт между мексиканскими властями и наркокартелями вновь обострился из-за давления Соединенных Штатов и внутренней конкуренции между преступными группировками. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.