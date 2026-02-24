В Британии намерены выделить десятки миллионов фунтов помощи для Украины: подробности

Великобритания объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной и финансовой помощи. Как сообщается в заявлении на сайте правительства, средства пойдут на укрепление энергосистемы страны и подготовку вертолетных инструкторов.
Согласно заявлению, премьер-министр Кир Стармер примет участие во встрече «коалиции желающих» во вторник.
В опубликованном заявлении правительства Великобритании раскрыты суммы новой помощи Украине. Так, 20 млн фунтов ($26 млн) выделяется на срочную поддержку энергосистемы, еще 5,7 млн фунтов ($7,69 млн) — на помощь эвакуируемым из прифронтовых районов.
В сообщении также отмечается, что в пакет впервые включена программа подготовки украинских вертолетчиков на британской авиабазе — их хотят сделать инструкторами для своих коллег. Кроме того, Лондон организует обучение медицинских работников непосредственно на Украине.
Однако британский военный аналитик Шон Белл накануне заявил, что Москва продолжает сохранять мощь на линии соприкосновения, в то время как Киев сталкивается с серьезными трудностями.