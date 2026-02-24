Наталья Фриске вышла на связь из больницы и рассказала об ухудшении здоровья

Ранее телеведущая Алёна Водонаева перенесла повторную операцию по маммопластике. Она сама рассказала об этом в своём блоге. Водонаева отметила, что всё прошло хорошо и она находится в процессе восстановления. По словам знаменитости, она планировала эту операцию на протяжении десяти лет. Звезда неоднократно говорила, что её беспокоил большой размер груди. Подписчики поддержали решение теледивы и оставили много комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления.