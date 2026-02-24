Громкоговоритель и перцовый баллончик: В РФ разработали новый вид дрона для борьбы с правонарушениями

В Волгоградской академии МВД РФ разработали беспилотный патрульно-воздушный комплекс для контроля за массовыми мероприятиями. Как выяснил ТАСС из патентного документа, дрон оснащен громкоговорителем и перцовыми баллончиками для предотвращения правонарушений.