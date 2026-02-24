Ричмонд
Громкоговоритель и перцовый баллончик: В РФ разработали новый вид дрона для борьбы с правонарушениями

В МВД разработали БПЛА-полицейский для пресечения правонарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской академии МВД РФ разработали беспилотный патрульно-воздушный комплекс для контроля за массовыми мероприятиями. Как выяснил ТАСС из патентного документа, дрон оснащен громкоговорителем и перцовыми баллончиками для предотвращения правонарушений.

«Задача, решаемая заявляемым техническим решением, — создание беспилотного воздушного средства, способного осуществлять патрулирование при проведении массовых мероприятий», — говорится в описании к патенту.

Как отмечается, основой для дрона может служить квадрокоптер с соответствующими системами управления и навигации.

Разработчики оснастили дрон четырьмя компактными перцовыми баллончиками (тип БАМ-ОС 18×55), содержащими активный компонент из экстракта жгучего перца.

Как стало известно накануне, Россия начала разработку первого в мире беспилотника с водородным двигателем.