Багаж Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии в Россию

Хореограф и серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поддержал фигуристку после падения на Играх. По его словам, риск исполнения четверного тулупа был оправдан, потому что только этот прыжок давал шанс попасть в тройку лучших.