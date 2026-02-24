Багаж Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии в Россию

Багаж фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Милана в Москву. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил РИА Новости представитель столичного аэропорта Внуково.
— Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане, — рассказал собеседник агентства.
— Да, у нас проблемы с багажом, — сказала спортсменка журналистам.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на критику стримера Ильи Мэддисона (Ильи Давыдова), который назвал Аделию Петросян «позорищем» после ее выступления на Олимпийских играх в Италии. Блогер также заявил, что фигуристке лучше было не участвовать в соревнованиях.
Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026. Она набрала 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ.
Хореограф и серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поддержал фигуристку после падения на Играх. По его словам, риск исполнения четверного тулупа был оправдан, потому что только этот прыжок давал шанс попасть в тройку лучших.