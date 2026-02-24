По меньшей мере пять учебных заведений на территории России подверглись атакам украинских формирований за неделю, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он отметил, что в Запорожской области ВСУ направили беспилотники на школы в Энергодаре и Васильевке. Кроме того, из-за действий боевиков получили повреждения здание школы в селе Мешковое в Белгородской области и учебно-воспитательный комплекс в населённом пункте Власовка (ЛНР).
«Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.
Напомним, 20 февраля ВСУ атаковали школу в Энергодаре прямо во время занятий. Внутри находились приблизительно 700 человек, в том числе 600 учащихся. Беспилотник, направленный противником, врезался в дерево во дворе школы. В результате инцидента в здании учебного заведения были выбиты стёкла и повреждён фасад.
21 февраля глава Запорожской области Евгений Балицкий написал, что украинские формирования нанесли удар по школе в Васильевке. Из-за нападения получили повреждения школьные автобусы и фасад здания. Также пострадала прилегающая территория.