Багаж фигуристки Петросян потеряли по пути из Италии в Москву

Российская фигуристка Аделия Петросян, вернувшаяся с Олимпийских игр в Италии, столкнулась с проблемой утери багажа.

Как сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково, спортсменка прибыла в Москву в ночь на вторник, однако её багаж не был доставлен. Петросян оформляет заявление о пропаже.

На Олимпиаде в Италии фигуристка заняла шестое место в женском одиночном катании. В её активе также три победы на чемпионатах России и титул победительницы финала Гран-при России.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионки из США по хоккею отказались от приглашения Дональда Трампа на его ежегодное обращение к Конгрессу.

