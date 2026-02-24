Багаж фигуристки Петросян потеряли по пути из Италии в Москву

Российская фигуристка Аделия Петросян, вернувшаяся с Олимпийских игр в Италии, столкнулась с проблемой утери багажа.
Как сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково, спортсменка прибыла в Москву в ночь на вторник, однако её багаж не был доставлен. Петросян оформляет заявление о пропаже.
На Олимпиаде в Италии фигуристка заняла шестое место в женском одиночном катании. В её активе также три победы на чемпионатах России и титул победительницы финала Гран-при России.
