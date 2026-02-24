Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 февраля

Девы настроены серьезно, но окружающие не всегда это понимают. Может показаться, что вы сосредоточены только на своих целях, из-за чего люди ведут себя с вами настороженно. Однако это недолговечно: к концу дня они увидят вас с другой стороны и, наоборот, потянутся за вами как за лидером.