Алкогольные психозы наступают: Россияне всё чаще попадают в клиники с «белой горячкой»

А ранее стало известно, что продажи коньяка в России по итогам 2025 года снизились на 9,2%. Причина — повышение минимальных розничных цен и акцизов. Парадокс в том, что падение затронуло в первую очередь некачественный импорт, а производители с репутацией только выиграли. Российский коньяк увереннее конкурирует с импортом, который в нижнем ценовом сегменте часто вообще не является коньяком: больше половины проверенных образцов импортного напитка, в основном из Армении, — контрафакт.