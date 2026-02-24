Спасатель Киселев оценил вероятность найти пропавших Усольцевых живыми

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых не смогла бы прятаться в лесу в течение пяти месяцев. Спасатель Денис Киселев в беседе с aif.ru оценил шансы найти их живыми.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы исчезли во время небольшой семейной поездки в поселок Кутурчин Красноярского края. 28 сентября 2025 года они пошли прогуляться до местной скалы Буратинка, и больше их никто не видел.
Усольцевых искали сотни волонтеров, но все тщетно. Спустя пять месяцев после их пропажи никаких зацепок так и не было найдено. По официальной версии местного СК, произошел несчастный случай.
Поисковики рассказали, что после пропажи семьи тепловизор зафиксировал странное свечение в месте их поисков. Однако на следующее утро в этом месте никого не нашли.
Спасатель Денис Киселев отметил, что шансов найти Усольцевых живыми после нескольких месяцев скитаний по тайге почти нет.
«Думать, что семья с осени прячется в тайге — это уже паранойя. Или они гении маскировки, которые не хотят, чтобы их искали, или их унесли инопланетяне и прячут. Мы не знаем, почему Усольцевы пропали бесследно, поэтому можно строить любые версии, даже самые невероятные», — сказал эксперт, отметив, что за сутки в условиях тайги Усольцевы могли пройти не больше 10 км.
Ранее спасатель Киселев не исключил, что Усольцевы могли укрыться в пещере. Однако наткнуться на подходящую пещеру в условиях тайги, по его словам, — счастливый случай.