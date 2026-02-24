На Камчатке появится центр по спасению и реабилитации диких животных

В новом центре планируют оказывать ветеринарную помощь и реабилитировать диких животных, оказавшихся в бедственном положении, — раненых, больных или осиротевших. Зверей будут готовить к выпуску в естественную среду, а тех, кто не сможет выжить в дикой природе, оставят на постоянное содержание. Также предполагается передавать вылеченных особей в зоопарки и другие специализированные центры.