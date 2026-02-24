Военные в США начнут использовать ИИ Grok: что известно

Пентагон подписал соглашение с компанией Илона Маска xAI. Теперь американские военные смогут применять искусственный интеллект Grok в секретных целях: для разведки и оборонных разработок. Об этом пишет портал Axios.
Речь идет о допуске нейросети к реальным боевым задачам, а не только к анализу данных. До последнего времени монополия в чувствительных военных системах принадлежала Anthropic Claude. Но ее создатели отказались отменять вето на использование технологий для тотальной слежки и автономных оружейных систем, чем воспользовались в xAI.
Как стало известно ранее, Маск намерен развернуть на Луне производство спутников, а их вывод в космос осуществлять с помощью электромагнитной катапульты.
