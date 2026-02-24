Военные в США начнут использовать ИИ Grok: что известно

Речь идет о допуске нейросети к реальным боевым задачам, а не только к анализу данных. До последнего времени монополия в чувствительных военных системах принадлежала Anthropic Claude. Но ее создатели отказались отменять вето на использование технологий для тотальной слежки и автономных оружейных систем, чем воспользовались в xAI.