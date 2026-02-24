Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20-летний Константин Колмаков из Качугского округа погиб в зоне СВО

«За ленточку» боец отправился после пяти месяцев службы в армии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

20-летний боец Константин Колмаков из Качугского округа героически погиб «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, церемония прощания с военнослужащим состоится 24 февраля 2026 года в деревне Малые Голы.

Константин Колмаков жил с мамой и двумя братьями, был вторым ребенком в семье. Окончил Малоголовскую школу, был ответственным и старательным учеником. Участвовал в различных олимпиадах.

— Костя был активным, уверенным, отзывчивым, доброжелательным, трудолюбивым, общительным. Поступил в Машиностроительный колледж, но не закончил его, был призван на срочную военную службу в июне 2024 года, по распределению попал в Амурскую область, — рассказывают в администрации.

Через пять месяцев боец подписал контракт. Погиб 15 декабря 2025 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец троих детей Сергей Четвериков из Качугского округа погиб в зоне СВО.