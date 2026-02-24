20-летний Константин Колмаков из Качугского округа погиб в зоне СВО

— Костя был активным, уверенным, отзывчивым, доброжелательным, трудолюбивым, общительным. Поступил в Машиностроительный колледж, но не закончил его, был призван на срочную военную службу в июне 2024 года, по распределению попал в Амурскую область, — рассказывают в администрации.