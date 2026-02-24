Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму стартовал «ямочный» ремонт

На дорогах Крыма начался «ямочный» ремонт.

Общая площадь выявленных повреждений асфальтобетонного покрытия составила приблизительно 900 тыс. кв. м.

Ремонт проводится по приоритетности: сначала будут восстановлены социально значимые маршруты и участки с большой интенсивностью транспорта, сообщает пресс-служба Председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.

В зависимости от погодных условий и локальных требований работы ведутся горячими или холодными смесями. На следующей неделе филиалы начнут ремонт картами на наиболее повреждённых участках. Также проводится профилирование и отсыпка щебнем гравийных дорог, что крайне важно для сельских территорий.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше