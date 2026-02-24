В Крыму стартовал «ямочный» ремонт

Общая площадь выявленных повреждений асфальтобетонного покрытия составила приблизительно 900 тыс. кв. м.
Ремонт проводится по приоритетности: сначала будут восстановлены социально значимые маршруты и участки с большой интенсивностью транспорта, сообщает пресс-служба Председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.
В зависимости от погодных условий и локальных требований работы ведутся горячими или холодными смесями. На следующей неделе филиалы начнут ремонт картами на наиболее повреждённых участках. Также проводится профилирование и отсыпка щебнем гравийных дорог, что крайне важно для сельских территорий.
