Вакаров: Зеленский прятался в бункере в первые дни СВО

Владимир Зеленский прятался в подземном бункере на Украине только в первые дни после начала специальной военной операции, сообщил в беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров.
Напомним, Зеленский ранее заявил, что в течение двух лет жил в бункере. Там он якобы ночевал, а работать приходил в офис.
«Это неправда, я думаю. Зеленский жил в бункере в первые дни после начала спецоперации, пока не получил гарантии безопасности. После этого он там не жил», — пояснил эксперт.
Вакаров рассказал, что один из бункеров Зеленского находится в Киеве на месте украинского Кабинета министров.
Раньше это было здание НКВД, от которого шли подземные тоннели до администрации президента и до бывшего завода «Арсенал», работники которого и строили эти переходы.
Кроме тоннелей, по словам Вакарова, там есть места для того, чтобы можно было обосноваться и жить.
Специалист ранее также рассказал, где находится второй бункер Зеленского.