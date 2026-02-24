Ричмонд
Вакаров: Зеленский прятался в бункере в первые дни СВО

Зеленский заявил, что в течение двух лет жил в бункере, но работал при этом в офисе. Политолог Василий Вакаров рассказал, как устроен бункер и сколько там жил глава киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский прятался в подземном бункере на Украине только в первые дни после начала специальной военной операции, сообщил в беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что в течение двух лет жил в бункере. Там он якобы ночевал, а работать приходил в офис.

«Это неправда, я думаю. Зеленский жил в бункере в первые дни после начала спецоперации, пока не получил гарантии безопасности. После этого он там не жил», — пояснил эксперт.

Вакаров рассказал, что один из бункеров Зеленского находится в Киеве на месте украинского Кабинета министров.

Раньше это было здание НКВД, от которого шли подземные тоннели до администрации президента и до бывшего завода «Арсенал», работники которого и строили эти переходы.

Кроме тоннелей, по словам Вакарова, там есть места для того, чтобы можно было обосноваться и жить.

Специалист ранее также рассказал, где находится второй бункер Зеленского.