Хлеб в Омской области подорожал почти на два рубля за неделю

Очередной рост цен на хлебобулочные изделия зарегистрировали в Омской области. Данные Росстата за неделю 9 −16 февраля 2026 года предоставил «Ай мониторинг».
Килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба подорожал на 90 копеек. Средняя цена за килограмм теперь составляет 88 рублей 42 копейки. Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов увеличились в цене на 1 рубль 64 копейки — до 108, 84 рубля.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года в Омске снизились цены на хлеб, гречневую крупу, куриные яйца и сахар. При этом некоторые другие продукты, напротив, стали дороже.
Ранее мы писали, что магазин товаров для дома MODI выставили на продажу.