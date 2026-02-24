Ричмонд
Хлеб в Омской области подорожал почти на два рубля за неделю

В стоимости прибавили ржаной и пшеничный батоны.

Источник: Комсомольская правда

Очередной рост цен на хлебобулочные изделия зарегистрировали в Омской области. Данные Росстата за неделю 9 −16 февраля 2026 года предоставил «Ай мониторинг».

Килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба подорожал на 90 копеек. Средняя цена за килограмм теперь составляет 88 рублей 42 копейки. Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов увеличились в цене на 1 рубль 64 копейки — до 108, 84 рубля.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года в Омске снизились цены на хлеб, гречневую крупу, куриные яйца и сахар. При этом некоторые другие продукты, напротив, стали дороже.

Ранее мы писали, что магазин товаров для дома MODI выставили на продажу.