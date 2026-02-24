Хлеб в Омской области подорожал почти на два рубля за неделю

Килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба подорожал на 90 копеек. Средняя цена за килограмм теперь составляет 88 рублей 42 копейки. Изделия из пшеничной муки первого и второго сортов увеличились в цене на 1 рубль 64 копейки — до 108, 84 рубля.