Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

«Людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, с артериальной гипертензией, с заболеваниями почек употреблять этот продукт не рекомендуется, потому что даже небольшие порции могут стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления», — рассказал Тяжельников.