Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

РИА Новости: квашеную капусту нельзя употреблять людям с гипертонией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Квашеную капусту не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, а также с артериальной гипертензией и заболеваниями почек, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что квашеная капуста — это полезный функциональный продукт, но она подходит не всем.

«Людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, с артериальной гипертензией, с заболеваниями почек употреблять этот продукт не рекомендуется, потому что даже небольшие порции могут стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления», — рассказал Тяжельников.