Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Квашеную капусту не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, а также с артериальной гипертензией и заболеваниями почек, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач отметил, что квашеная капуста — это полезный функциональный продукт, но она подходит не всем.
«Людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, с артериальной гипертензией, с заболеваниями почек употреблять этот продукт не рекомендуется, потому что даже небольшие порции могут стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления», — рассказал Тяжельников.