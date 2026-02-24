Ричмонд
Россиян ждут длинные выходные в начале марта

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 7 по 9 марта.

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 7 по 9 марта. В связи с тем, что Международный женский день 8 марта выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 9 марта.

Таким образом, сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать три дня подряд. Эксперты напоминают, что работа в праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться дополнительным выходным по выбору работника.

Ранее сообщалось, что после трехдневных выходных россияне приступают к сокращенной рабочей неделе, которая продлится с 24 по 28 февраля 2026 года, согласно производственному календарю.

