NBC: женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом

Спортсменки женской хоккейной сборной США объяснили отказ встречаться с Трампом в Конгрессе профессиональными обязательствами.

Источник: Аргументы и факты

Американская женская сборная по хоккею отказалась прийти в Конгресс США на выступление руководителя Белого дома Дональда Трампа о ситуации в Соединённых Штатах, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя национальной хоккейной федерации.

Глава государства пригласил на это собрание не только женскую, но и мужскую хоккейную команду. Обе сборные стали чемпионами Олимпийских игр (ОИ) в Италии.

В Федерации хоккея США выразил благодарность Трампу за приглашение. В организации подчеркнули, что для членов сборной является большой честью включение в список тех, кого президент позвал в Конгресс.

«В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие», — пояснил представитель федерации.

Напомним, ранее президент США опубликовал в Сети видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На сгенерированных кадрах Трамп предстал в образе игрока американской хоккейной сборной на матче Олимпиады. В ролике можно увидеть, как глава Белого дома выигрывает вбрасывание у канадца, проводит силовые приёмы, вступает в драку и забивает победную шайбу. Публикация была сделана после завоевания сборной США золотой медали ОИ-2026.

