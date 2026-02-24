NBC: женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом

Напомним, ранее президент США опубликовал в Сети видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На сгенерированных кадрах Трамп предстал в образе игрока американской хоккейной сборной на матче Олимпиады. В ролике можно увидеть, как глава Белого дома выигрывает вбрасывание у канадца, проводит силовые приёмы, вступает в драку и забивает победную шайбу. Публикация была сделана после завоевания сборной США золотой медали ОИ-2026.