В Екатеринбургском зоопарке выбрали «Зоо-мистера»

— Наши выдры знакомы многим своей обаятельностью, аккуратностью и прекрасным внешним видом, и Василек именно такой. Недавно переехавший в просторный вольер к двум симпатичными подругам, он быстро освоился, — рассказали в пресс-службе зоопарка.