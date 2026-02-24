Ричмонд
В Екатеринбургском зоопарке выбрали «Зоо-мистера»

В Екатеринбургском зоопарке выбрали главного красавца.

Источник: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке завершилось голосование на роль «Зоо-мистера 2026». По его итогам главным красавцем стала бескоготная выдра Василек, обогнав всех претендентов и набрав 315 голосов. 23 февраля 2026 года состоялся праздничный полдник для победителя.

— Наши выдры знакомы многим своей обаятельностью, аккуратностью и прекрасным внешним видом, и Василек именно такой. Недавно переехавший в просторный вольер к двум симпатичными подругам, он быстро освоился, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

За статус «Зоо-мистера» также боролись мартышка Бразза Анатолий, занявший второе место и набравший 281 голос. Третье место досталось гималайскому медведю Айсор. Он набрал 217 голосов. Чуть больше сотни человек проголосовали за ожерелового попугая Топаз.