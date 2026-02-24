В Братске за литр бензина АИ-95 платят 68 рублей

К концу 2025 года цены на топливо в Иркутской области заметно выросли. В Братске литр АИ 92 подорожал до 64,6 рубля — год назад он стоил 56,51 рубля. Еще ощутимее прибавил 95 й, сейчас его продают по 68,14 рубля, тогда как в декабре 2024 го цена была 60,69 рубля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
— Дешевле всего заправиться в Тайшете, там литр обойдется от 61 до 65 рублей. А самые высокие цены в Усть Илимске — от 65 до 69 рублей в зависимости от марки, — рассказывают специалисты.
Учитывая, что стоимость топлива постоянно меняется, точные цифры лучше уточнять прямо на заправке.
