В Братске за литр бензина АИ-95 платят 68 рублей

К концу 2025 года цены на топливо в Иркутской области заметно выросли. В Братске литр АИ 92 подорожал до 64,6 рубля — год назад он стоил 56,51 рубля. Еще ощутимее прибавил 95 й, сейчас его продают по 68,14 рубля, тогда как в декабре 2024 го цена была 60,69 рубля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.