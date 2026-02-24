Россиянам напомнили о трехдневных выходных в марте: подробности

С 7 по 9 марта включительно россиян ждут длинные выходные, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«Выходной день с воскресенья, 8 марта, переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно», — рассказал собеседник агентства.
По словам Южалина, если работодатель вызывает сотрудника на работу в праздники, такая работа либо оплачивается вдвойне, либо компенсируется дополнительным выходным — выбор остается за работником.
Как ранее напомнила депутат ГД Светлана Бессараб, в марте россияне смогут отдохнуть целых 10 дней. Из этих дней — три — приходятся на празднование Международного женского дня — с 7 по 9 марта.
Напомним, что в 2026 году россияне будут работать 247 дней.