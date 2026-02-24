Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в марте: подробности

Южалин: следующие длинные выходные для россиян пройдут с 7 по 9 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 7 по 9 марта включительно россиян ждут длинные выходные, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Выходной день с воскресенья, 8 марта, переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта. Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно», — рассказал собеседник агентства.

По словам Южалина, если работодатель вызывает сотрудника на работу в праздники, такая работа либо оплачивается вдвойне, либо компенсируется дополнительным выходным — выбор остается за работником.

Как ранее напомнила депутат ГД Светлана Бессараб, в марте россияне смогут отдохнуть целых 10 дней. Из этих дней — три — приходятся на празднование Международного женского дня — с 7 по 9 марта.

Напомним, что в 2026 году россияне будут работать 247 дней.