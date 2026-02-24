Все бывшие российские военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, несмотря на возможный запрет выдачи им шенгенской визы, смогут попасть в Европу. Так прокомментировал соответствующее предложение главы евродипломатии Каи Каллас в мессенджере MAX заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
До этого еврочиновница заявила, что Европейский союз (ЕС) планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции.
«Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!» — написал он.
Впрочем, все планы согласовать 20-й пакет антироссийских рестрикций пока не увенчались успехом. Каллас сообщила, что главы министерств иностранных дел Евросоюза не достигли соглашения по двадцатому пакету санкций против России. Поэтому послать сигнал Москве не получилось.
До этого в Венгрии пообещали заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций. Это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба», добавили в Будапеште. Также Венгрия заблокировала для Украины согласованный кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро.
Ранее, подводя итоги встречи министров иностранных дел стран ЕС, Каллас обозначила ключевые требования Европейского союза для начала переговоров с Россией по Украине. Чиновница призналась, что у Европы есть свой явный интерес в том, как закончится конфликт с Россией.
В Британии на это заявили, что перечень требований главы дипмиссии Евросоюза Каи Каллас к России пропитан настоящим отчаянием лидера киевского режима Владимира Зеленского. Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования.
До этого KP.RU сообщал, что Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основой успешных отношений является взаимное уважение. Он отметил, что при установлении контактов выгода будет на стороне всех участников.