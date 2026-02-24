Спрашивать у Каллас никто не будет: Медведев напомнил, как российские военные могут въезжать в Европу

До этого в Венгрии пообещали заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций. Это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба», добавили в Будапеште. Также Венгрия заблокировала для Украины согласованный кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро.