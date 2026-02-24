Священник Русакевич сказал, кому разрешено не соблюдать пост

Православные верующие могут не придерживаться строгих правил Великого поста, если у них есть проблемы со здоровьем, сообщил в беседе с aif.ru иерей, настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антоний Русакевич.
Напомним, Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. В этот период тем, кто придерживается поста, необходимо исключить из рациона мясо и мясные продукты, молоко, сливки, сметану, яйца, творог, сыр, алкоголь.
Рыба разрешена только дважды за весь пост: на Вербное воскресенье и Благовещение. Но в этом году Благовещение выпадает на Страстную седмицу, поэтому рыбу в этот день есть все же нельзя.
При этом разрешены к употреблению овощи, фрукты, ягоды, крупы и каши на воде, бобовые, сухофрукты, мед, горький шоколад.
«Важно помнить, что эта строгая система преследует одну цель: не навредить здоровью, но обуздать телесные потребности, чтобы сделать ум более чутким, волю более крепкой, а сердце более открытым для молитвы. Если состояние здоровья, возраст, тяжелый труд или иные обстоятельства не позволяют соблюсти все строгости в полноте, не следует отчаиваться», — сказал священнослужитель.
Русакевич в таком случае посоветовал больше внимания уделить молитвам, чтению Священного Писания и примирению с ближними.
«Лучше определить вместе с духовником ту меру воздержания, которая будет посильной, и сосредоточиться на главном: воздержании от злых слов, гнева, осуждения, суетных развлечений и всего, что удаляет нас от Бога», — добавил он.
