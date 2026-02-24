Священник Клюев призвал отказаться от мата в Великий пост

«Раньше таких примеров было великое множество. Из того, что сохранилось в церковной периодике, мы видим регулярные обеты, зароки, приговоры (они по разному называются в церковной литературе), когда отдельные люди, семьи, общины, приходы, школы, семинарии дают обещание Богу в течение какого-то периода не произносить скверных слов и следить за своим языком, а в случае нарушения обещают себе сами дополнительно [соблюдать] епитимью (особо тяжелое послушание для исправления грешника — прим. ТАСС). Поэтому, безусловно, в этом воздержании от мата есть историческая наша церковная традиция», — рассказал он.