Священник Клюев призвал отказаться от мата в Великий пост

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отказ от нецензурной речи в период Великого поста соответствует исторической российской церковной традиции, по которой приходы, школы и семьи совместно давали обещание воздержаться от ругани и сквернословия на время поста. Об этом ТАСС рассказал председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев.
«Раньше таких примеров было великое множество. Из того, что сохранилось в церковной периодике, мы видим регулярные обеты, зароки, приговоры (они по разному называются в церковной литературе), когда отдельные люди, семьи, общины, приходы, школы, семинарии дают обещание Богу в течение какого-то периода не произносить скверных слов и следить за своим языком, а в случае нарушения обещают себе сами дополнительно [соблюдать] епитимью (особо тяжелое послушание для исправления грешника — прим. ТАСС). Поэтому, безусловно, в этом воздержании от мата есть историческая наша церковная традиция», — рассказал он.
По его словам, люди из поколения в поколение боролись со сквернословием. «Однако, по-видимому, прежние поколения решали ее (проблему сквернословия — прим. ТАСС) более эффективно, чем мы. В прежнее время сквернословили значительно реже. Сегодня же мы наблюдаем ситуацию, когда даже дошкольники умеют говорить на инфернальном языке телесного низа», — добавил священник.
«Поэтому сейчас, особенно учитывая благословение святейшего патриарха Кирилла, настало время нам тоже всем миром взяться за решение этой проблемы: утверждать чистоту речи и бороться со сквернословием», — заключил отец Вячеслав.
Православные христиане 23 февраля вступили в Великий пост — самый строгий и долгий из постов церковного года. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.