Синоптик Ильин: на Москву наступает весна

Время суровых морозов в столичном регионе подошло к концу. Как отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, столбик термометра ниже 10 градусов будет опускаться только ночью.
«Время морозов закончилось. Ночные температуры на предстоящей неделе ожидаются в пределах −10… −12 градусов. Самые низкие показатели возможны в ночь на пятницу, 27 февраля, когда температура может опуститься до −17 градусов», — сказал он.
В дневные часы, по словам эксперта, будет значительно теплее.
«Если говорить о центральной полосе России, то в дневные часы в конце февраля — начале марта прогнозируется около нуля. Никаких больших осадков ждать не стоит. Возможны смешанные осадки, местами даже дожди. Время зимы и серьёзных снегопадов закончилось, если только какой-нибудь дикий циклон проскочит и принесет в марте снег. Неуклонно наступает весна», — объяснил он.
Ранее синоптик Михаил Леус объяснил, что снежный покров в Москве сойдет позднее средней многолетней даты. По его словам, снег в российской столице растет второй декаде апреля и ближе к ее окончанию.