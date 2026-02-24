Синоптик Ильин: на Москву наступает весна

«Если говорить о центральной полосе России, то в дневные часы в конце февраля — начале марта прогнозируется около нуля. Никаких больших осадков ждать не стоит. Возможны смешанные осадки, местами даже дожди. Время зимы и серьёзных снегопадов закончилось, если только какой-нибудь дикий циклон проскочит и принесет в марте снег. Неуклонно наступает весна», — объяснил он.