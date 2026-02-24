Боец Сергей Индык из Качугского округа героически погиб в зоне СВО

— Со своей будущей женой он познакомился в Иркутске. Вместе они переехали в деревню Новохарбатово, сибиряк устроился водителем в крестьянско-фермерское хозяйство. В 2007 году в семье родился сын, а в 2010 году — дочь, — рассказывают в администрации.