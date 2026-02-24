Ричмонд
Боец Сергей Индык из Качугского округа героически погиб в зоне СВО

Дома военнослужащего ждали жена и двое детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Сергей Индык из Качугского округа погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, жизнь героя оборвалась 20 января 2026 года на территории Донецкой народной республики. Ему было 48 лет.

Боец родился в Сахалинской области в семье педагогов, учился в Головинской школе. После поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное училище, служил в армии.

— Со своей будущей женой он познакомился в Иркутске. Вместе они переехали в деревню Новохарбатово, сибиряк устроился водителем в крестьянско-фермерское хозяйство. В 2007 году в семье родился сын, а в 2010 году — дочь, — рассказывают в администрации.

«За ленточку» Сергей Индык отправился в июне 2025 года, подписал контракт.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20-летний Константин Колмаков из Качугского округа погиб в зоне СВО.