В Омской аэропорту зафиксировали очередные задержки и отмены рейсов 24 февраля

Мощный снегопад в Москве нарушил расписание омского аэропорта. Корректировки времени движения лайнеров отображены на онлайн-табло воздушной гавани. Неудобства терпят пассажиры сразу нескольких бортов.
Самолет компании S7 задержали на 33 минуты, борт уже отправился в Домодедово. Борт «Уральских авиалиний» вылетел туда же в 8:15 вместо 6:35. «Аэрофлоту» пришлось сдвинуть рейс в Шереметьево на 25 минут. А вот рейс «Победы» DP6522 в Шереметьево (7:05) отменили.
«Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — пояснили в пресс-службе Росавиации.
Больше всех ждать приходится пассажирам Nordwind, летящим в Сочи. Они отправятся на побережье в 16:05, а не в 8:05, как планировалось ранее. Ранее в Росавиации сообщали, что аэропорт в Адлере вводил ограничения для безопасности пассажиров.
Мы также писали, что омский рейс совершил незапланированную посадку во Владивостоке из-за непогоды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске несовершеннолетний пассажир легковушки пострадал в аварии.