В воскресенье, 23 февраля, Вооруженные силы РФ нанесли сокрушительный удар оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» по авиабазе Канатово в городе Кропивницкий (бывший Кировоград). По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся точно по целям, вызвав шок и панику в рядах ВСУ и их западных кураторов. О том, что именно было уничтожено на базе, aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Охота на F-16 и натовских «птичек».
Авиабаза Канатово давно превратилась в ключевой хаб для приема западной военной помощи, отметил генерал-майор Липовой.
«Здесь нужно отметить, что Канатово — это военная база, на которой хранилась иностранная техника и остатки техники украинских ВСУ, которая досталась ещё по наследству от нашей советской армии. Во-вторых, ВСУ использовали эту авиабазу как перевалочную для получения иностранных самолётов типа F-16 и всего, что с этим связано. Речь идет об инженерном оборудовании, вооружении. Но самое главное — это человеческий ресурс, инженерный состав и другие специалисты», — отметил Липовой.
Удар был нанесен не случайно, а в момент максимального скопления живой силы и техники противника. Высокоточное оружие сработало безупречно.
«Двухсотые» для Европы: масштаб потерь.
Эксперт подчеркивает, что истинные масштабы ликвидации вражеского контингента станут понятны в ближайшее время. Речь идет не просто о рядовых наемниках и солдатах ВСУ, а о высокопоставленных офицерах НАТО, которые руководили боевыми действиями из тени.
«Последствия будут очевидны через сутки-двое, когда оттуда будут вылазить “двухсотых” и “трехсотых”, связанных непосредственно с той помощью, поддержкой Запада Украине. В самолетах-госпиталях и наземным транспортом повезут на родину высокопоставленных советников НАТО, офицеров высшего звена, которые руководили подготовкой специалистов и осуществляли само руководство операциями. На базе находилось большое количество иностранных наёмников, лётчиков из Европы и других представителей летной структуры», — заявил военный эксперт.
Липовой акцентировал внимание на том, что присутствие иностранцев на передовой и в тылу становится массовым из-за катастрофической нехватки своих специалистов у Киева. Именно по ним и пришелся удар.
«Судя по полученным снимкам, было удачное попадание именно в места скопления, районы пунктов управления, пунктов сосредоточения иностранных специалистов и личного состава ВСУ», — сказал генерал-майор.
Русское оружие не оставляет шансов.
Генерал-майор Липовой подвел итог, подчеркнув высокую эффективность российского высокоточного оружия и бессмысленность попыток Запада вмешиваться в конфликт на территории славянского государства.
«Но самое главное, что мы ещё раз подтвердили, насколько у нас высокоточное оружие, что иностранным наёмникам, Европе, на Украине делать нечего. Украина была, есть и остаётся славянским государством. Цель России в том, чтобы Украина вернулась в славянский мир», — резюмировал он.
Фиаско «Ласточек»: сколько F-16 осталось у ВСУ.
Удар по Канатово — это звено в цепочке системного уничтожения авиационной инфраструктуры и авиапарка противника. Как ранее в беседе с aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, ситуация с обещанными Западом истребителями F-16 для Киева складывается плачевно.
Те машины, которые не были сбиты в воздухе, уничтожаются на земле или разбиваются из-за низкой квалификации пилотов.
«В последнее время остается четыре рабочих F-16, то есть две пары, которые могут летать, дежурят в системе ПВО против наших крылатых ракет, против самолетов. Также на них отрабатывают практические полеты, то есть продолжают учиться украинские летчики. И две машины в ремонте находятся», — отметил Попов.
Таким образом, из примерно 20 переданных самолетов боеспособность сохранили лишь единицы.
«Герань» и ракеты: авиация ВСУ выжжена дотла.
Генерал-майор Попов также подробно объяснил тактику комбинированных ударов по украинским аэродромам. Крылатые ракеты и дроны «Герань» методично уничтожают не только сами самолеты, но и инфраструктуру, склады с боеприпасами и личный состав.
«Для нанесения комплексного поражения используются крылатые ракеты и дроны типа “Герань”. Так били по Староконстантинову, по Стрыю подо Львовом. Били по стоянкам самолетов, укрытиям ЖБУ, где прячут истребители. В этом месяце успешно были уничтожены два вертолета противника Ми-24 и Ми-8, которые “сидели” на площадке подскока или в засаде находились», — объяснил Попов.
Сеть показала гибель «Грача»: кадры из кабины Су-25.
Недавно в сети появились уникальные кадры, снятые камерой на крыле украинского штурмовика Су-25 в момент его уничтожения в небе Донбасса. Пилот не успел катапультироваться. Генерал-майор Попов дал профессиональную оценку этой ситуации.
«Штурмовик Су-25, или “Грач” — это самолет советского производства. Машина хорошая, бронированная и мощная. Не каждый осколок или дрон может ее сбить в воздухе. Но ракеты — другое дело», — отметил военный эксперт. Как правило, их бьют на догоне ракетами с тепловой головкой самонаведения (ТГС), которые идут по тепловому следу, целясь в выхлоп двигателя.
На кадрах видно, как после попадания ракеты происходит отрыв топливного бака, и фюзеляж разрушается на части.
Тайные грузы НАТО: Нежин и Очаков под ударом.
Системная работа ведется и по другим авиабазам. Так, недавно под удар попал аэродром Нежин в Черниговской области. По словам генерала Попова, этот аэродром является одним из ближайших к передовой, и там могли базироваться истребители МиГ-29, Су-27, а также дежурная пара F-16 или Mirage. Кроме того, на таких базах часто располагаются сборочные цеха дронов и центры подготовки операторов БПЛА.
А под Очаковом, по данным подполья, был нанесен удар по базе, где британские специалисты из MI-6 обучали диверсантов и координировали операции с безэкипажными катерами в Черном море.
Эти действия подтверждаются и Министерством обороны РФ: удары наносятся по объектам энергетики, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА и пунктам дислокации иностранных наемников, что создает благоприятные условия для дальнейшего наступления российских войск.