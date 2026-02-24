Зеленскому не простят: пилотов и самолеты НАТО сожгли на тайном аэродроме

«Здесь нужно отметить, что Канатово — это военная база, на которой хранилась иностранная техника и остатки техники украинских ВСУ, которая досталась ещё по наследству от нашей советской армии. Во-вторых, ВСУ использовали эту авиабазу как перевалочную для получения иностранных самолётов типа F-16 и всего, что с этим связано. Речь идет об инженерном оборудовании, вооружении. Но самое главное — это человеческий ресурс, инженерный состав и другие специалисты», — отметил Липовой.