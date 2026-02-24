Ричмонд
Политик Филиппо назвал Макрона «полным безумцем» из-за слов об Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал слова президента республики Эммануэля Макрона о новом кредите киевскому режиму.

— Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца он механически, словно робот, выдает самые нелепые обещания, — заявил он, в социальной сети Х, комментируя слова французского лидера о выдаче украинским властям кредита в 90 миллиардов евро и 20-м пакете антироссийских санкций.

По мнению политика, глава Франции действует против интересов своих граждан, а также делает вид, что венгерское вето ничего не значит.

Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за остановки транзита нефти по «Дружбе». Об этом 23 февраля сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Будапешт заранее заявил о своем намерении наложить вето на эти решения Евросоюза из-за прекращения транзита нефти с Украины по трубопроводу «Дружба».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь заявил, что с 23 февраля республика приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

