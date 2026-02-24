Аферисты выманивают данные у россиян под видом подъездных чатов

Мошенники начали использовать подъездные чаты для получения персональных данных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники пишут людям в мессенджерах и предлагают вступить в общий чат дома или подъезда, где якобы публикуются важные объявления. После этого под предлогом перерасчета коммунальных платежей они просят подтвердить личные данные.
Ранее сообщалось, что аферисты начали угрожать и мстить тем, кто не поддался на их уловки.
В то же время телеграм-канал Baza писал, что количество успешных случаев телефонного мошенничества в России снизилось.
Также 20 февраля россиян предупреждали о новых схемах перед праздниками. По данным СМИ, злоумышленники представляются сотрудниками крупных сетей, курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов.
