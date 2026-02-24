Ричмонд
Аферисты выманивают данные у россиян под видом подъездных чатов

Мошенники начали использовать подъездные чаты для получения персональных данных россиян.

Мошенники начали использовать подъездные чаты для получения персональных данных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники пишут людям в мессенджерах и предлагают вступить в общий чат дома или подъезда, где якобы публикуются важные объявления. После этого под предлогом перерасчета коммунальных платежей они просят подтвердить личные данные.

Ранее сообщалось, что аферисты начали угрожать и мстить тем, кто не поддался на их уловки.

В то же время телеграм-канал Baza писал, что количество успешных случаев телефонного мошенничества в России снизилось.

Также 20 февраля россиян предупреждали о новых схемах перед праздниками. По данным СМИ, злоумышленники представляются сотрудниками крупных сетей, курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов.

