В Новосибирске скончался строитель храмов Сергей Шандаров

Позднее он руководил строительством храма святого князя Олега Брянского, принимал участие в восстановлении колокольни храма иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая», а также спроектировал два Архиерейских дома в селе Козиха и на территории Троице-Владимирского собора. Кроме того, он разработал концепцию храма во имя святителя Макария Алтайского.