В Новосибирске скончался строитель храмов Сергей Шандаров

Сергей Витальевич Шандаров, известный новосибирский строитель храмов, скончался 1 февраля 2026 года. Он был участником возведения и восстановления ряда церковных объектов города, включая храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в Берёзовой роще и храм во имя святого благоверного князя Олега Брянского.
В середине 1990-х годов Сергей Шандаров возглавил проект восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы, разрушенного в 1962 году.
«Работа была не из лёгких, приходилось преодолевать много трудностей. Весь объём архитектурных чертежей и эскизов Сергей Витальевич разрабатывал сам. Осуществлял авторский и технический надзор, что позволяло решать все возникающие сложности в оперативном порядке», — сообщили в Новосибирской епархии Русской Православной Церкви.
Позднее он руководил строительством храма святого князя Олега Брянского, принимал участие в восстановлении колокольни храма иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая», а также спроектировал два Архиерейских дома в селе Козиха и на территории Троице-Владимирского собора. Кроме того, он разработал концепцию храма во имя святителя Макария Алтайского.
Коллеги и близкие отмечали у Сергея Витальевича талант ясно формулировать идеи и воплощать их в жизнь, умение работать с людьми, слушать и слышать, а также преданность своему делу.
Прощание с Сергеем Витальевичем прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы.