В Иркутске выросли цены на бензин

Областной центр оказался на третьем месте по дороговизне топлива в регионе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске бензин продолжает дорожать. По данным Иркутскстата, в декабре 2025 года литр АИ-92 стоил в среднем 64,36 рубля — это на девять рублей больше, чем годом ранее. АИ-95 поднялся до 68,12 рубля.

Областной центр оказался на третьем месте по дороговизне топлива в регионе. Дороже всего заправляться в Усть-Илимске (до 69 рублей) и Братске (около 68 рублей). Самые низкие цены держатся в Зиме и Тайшете — 65 и 66 рублей соответственно.

Обратите внимание, это данные за декабрь 2025 года. Каждую неделю стоимость топлива немного меняется, поэтому точную стоимость лучше уточнять на автозаправочных станциях.

