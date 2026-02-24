В Иркутске выросли цены на бензин

В Иркутске бензин продолжает дорожать. По данным Иркутскстата, в декабре 2025 года литр АИ-92 стоил в среднем 64,36 рубля — это на девять рублей больше, чем годом ранее. АИ-95 поднялся до 68,12 рубля.