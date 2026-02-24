В Башкирии обновят два участка и продолжат ремонт переправы

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт двух участков трассы Кропачево — Месягутово — Ачит. Работы пройдут на территориях Дуванского и Салаватского районов.
Подрядная организация обновит дорожное покрытие, выполнит укрепление обочин и нанесет горизонтальную разметку. Необходимость ремонта обусловлена интенсивным трафиком: среднесуточный поток превышает 3,5 тысячи автомобилей.
Кроме того, в этом году продолжатся восстановительные работы на мосту через реку Ай в Мечетлинском районе. Завершить ремонт искусственного сооружения и обновление указанных участков дороги дорожники планируют до наступления зимы.
