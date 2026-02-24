Странный сигнал: спасатель раскрыл путь Усольцевых в тайге

Ситуацию для них осложняли не только условия тайги — отсутствие дорог и снаряжения, холод, но и наличие маленького ребенка. Ирина еще перед путешествием делилась с подписчиками, что изначально они с мужем не хотели брать дочку с собой, потому что она быстро устает и не любит ходить пешком длительное время.