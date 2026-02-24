Странный сигнал: спасатель раскрыл путь Усольцевых в тайге

Спустя пять месяцев поисков Усольцевых в бескрайней тайге Красноярского края следы семьи так и не были найдены. Однако поисковики рассказали о зацепке, которая вселила надежду на благополучный исход этой истории.
Странное свечение засекли тепловизоры при исследовании леса. Спасатель и эксперт в области тепловидения в разговоре с aif.ru объяснили, как далеко могла уйти семья после того, как их зафиксировали приборы.
Бесследное исчезновение целой семьи.
В конце сентября 2025 года семья Усольцевых из Красноярского края отправилась в небольшое путешествие. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина остановились на турбазе в поселке Кутурчин Партизанского района, а затем решили совершить прогулку к горе Буратинка.
В последний раз их видели 28 сентября 2025 года. В тот день, по словам очевидцев, они вышли из машины, оставили в ней вещи и пошли гулять в лес. Больше их никто не видел.
Искать их начали не сразу. На следующий день Ирина не вышла на работу, ее помощница Дарья связалась с сыном пропавшей, а тот — с полицией. Длинная цепочка привела к тому, что Усольцевых начали искать лишь 1 октября. Ситуацию осложняло и то, что в день их пропажи погода резко испортилась.
В поисковой операции участвовали тысячи волонтеров и спасателей с применением самой разной техники, но обнаружить Усольцевых так и не удалось. Активная фаза поисков была свернута 12 октября из-за ухудшения погоды.
По официальной версии СК, произошел несчастный случай. Ни доказать, ни опровергнуть эту версию пока нельзя.
Загадочное свечение в лесу.
Во время обследования местности поисковики использовали тепловизоры, которые позволяют зафиксировать источники, от которых исходит тепло. Как правило, это люди и животные, однако в некоторых случаях техника даже нагретые камни может принять за источник тепла.
Волонтер поискового отряда Светлана Торгашина в беседе с NSG24.ru рассказала, что после пропажи Усольцевых в районе их поисков с помощью приборов были зафиксированы как раз такие свечения — источники тепла.
Их отметили на карте, а на следующее утро пошли проверить, но людей там не было. Были ли это Сергей, Ирина и Арина — так и осталось неизвестным.
Эксперт в области тепловидения Денис Лездин в разговоре с aif.ru отметил, что точность определения источника тепла зависит от технических характеристик конкретного тепловизора.
«Это может быть и животное. Дальше зависит от разрешения тепловизора, можно ли отличить. Если с дрона съемка, оператор осматривает внимательнее участок с объектом», — сказал он.
При не очень хорошем разрешении тепловизор может определить в качестве человека любое живое существо, особенно крупное (лось, кабан или волк).
Усольцевы могли проходить в день не больше 10 км.
Если версия о том, что тепловизоры зафиксировали именно Усольцевых, верна, то они не могли уйти слишком далеко от этого места.
Спасатель Денис Киселев в беседе с aif.ru отметил, что в тех условиях, в которых находились Усольцевы, они не могли проходить больше 10 км в день.
Ситуацию для них осложняли не только условия тайги — отсутствие дорог и снаряжения, холод, но и наличие маленького ребенка. Ирина еще перед путешествием делилась с подписчиками, что изначально они с мужем не хотели брать дочку с собой, потому что она быстро устает и не любит ходить пешком длительное время.
«В тайге без дорог за сутки люди без снаряжения и одежды смогут уйти не больше чем на 10 километров», — подчеркнул эксперт.
По его словам, шансы найти семью живой спустя пять месяцев скитаний по тайге — почти равны нулю.
«Думать, что семья с осени прячется в тайге — это уже паранойя. Или они гении маскировки, которые не хотят, чтобы их искали, или их унесли инопланетяне и прячут. Мы не знаем, почему Усольцевы пропали бесследно, поэтому можно строить любые версии, даже самые невероятные», — сказал он.
За время поисков семьи было озвучено множество версий их исчезновения: от встречи с дикими зверями до намеренного побега в другую страну. Однако никаких доказательств ни одной из версий так и не было найдено.
Ранее стало известно, что поиски Усольцевых начнутся через две недели после пробуждения медведей.