Диетолог Кованова назвала супы, которые помогают при похмелье

«Хаш, харчо, Том Ям и другие наваристые супы “спасут” от похмелья. Алкоголь выводит все микроэлементы, обезвоживает. Значит, после нужна жидкость соль и быстрая энергия. Жирный бульон частично компенсирует потерю натрия и жидкости, лапша или каша из овощей — простая энергия, поэтому после них становится легче», — объяснила нутрициолог.