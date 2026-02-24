Ричмонд
Диетолог Кованова назвала супы, которые помогают при похмелье

Суп может спасти от похмелья, отметила диетолог Софья Кованова. Она объяснила, какие именно жидкие блюда помогут справиться с последствиями бурного застолья.

Источник: Аргументы и факты

Наваристые бульоны и супы на них помогают справиться с похмельем, отметила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Хаш, харчо, Том Ям и другие наваристые супы “спасут” от похмелья. Алкоголь выводит все микроэлементы, обезвоживает. Значит, после нужна жидкость соль и быстрая энергия. Жирный бульон частично компенсирует потерю натрия и жидкости, лапша или каша из овощей — простая энергия, поэтому после них становится легче», — объяснила нутрициолог.

При этом Кованова уточнила, что при гипертонии, подагре, заболеваниях ЖКТ и склонности к отёкам наваристые мясные бульоны и жирный харчо нежелательны. ПРи таких заболеваниях суп может ухудшить состояние.