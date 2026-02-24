Омичам расскажут о едином пособии на горячей линии СФР 26 февраля

«Для получения пособия ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум, в Омской области это 16 477 рублей. Доход каждого взрослого члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ, в текущем году это 216 744 рубля, или нужны уважительные причины для отсутствия дохода», — напомнили в СФР.