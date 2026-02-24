Омичам расскажут о едином пособии на горячей линии СФР 26 февраля

В ближайший четверг, 26 февраля, отделение Социального фонда России по Омской области организует телефонную горячую линию в рамках Дня единого пособия. В ведомстве сообщили, что консультации пройдут с 10:00 до 16:00 по номеру (3812) 322−568.
Специалисты разъяснят местным жителям критерии нуждаемости, правила учета алиментов, расскажут о расчете среднедушевого дохода и о сроках выплат. При необходимости помогут подать заявление через портал «Госуслуги» и исправить ошибки в документах.
«Для получения пособия ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум, в Омской области это 16 477 рублей. Доход каждого взрослого члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 МРОТ, в текущем году это 216 744 рубля, или нужны уважительные причины для отсутствия дохода», — напомнили в СФР.
Для безработных допустимо отсутствие доходов до шести месяцев. Специалисты обязательно проверяют, что имущество семьи соответствует установленным критериям.
