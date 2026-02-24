Серьезный порыв на улице Юмашева устраняют во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Ведомство уже взяло на контроль ход ремонтных работ и ликвидацию последствий силами ресурсоснабжающей организации. Специалистам предстоит оценить, как содержались и обслуживались сети, насколько оперативно устранили аварию и полно ли расследовали ее причины.