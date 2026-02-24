Серьезный порыв на улице Юмашева устраняют во Владивостоке

Днем 24 февраля в районе дома № 22 на улице Адмирала Юмашева произошла крупная коммунальная авария. Из-под земли забил фонтан высотой не менее 20 метров — выше стоящих рядом пятиэтажек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Потоки воды залили проезжую часть, тротуары и дворы ближайших домов. По предварительным данным, пострадали и припаркованные рядом автомобили.
В результате аварии без отопления осталась часть Ленинского района — несколько десятков многоквартирных домов на улицах Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Ладыгина и Флотской — всего около 200 жителей.
Сейчас на месте работают аварийные бригады. Коммунальщики уже нашли место порыва и ведут ремонтные работы. Подача тепла и горячей воды приостановлена до завершения ремонта. Специалисты обещают справиться в течение дня.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Ведомство уже взяло на контроль ход ремонтных работ и ликвидацию последствий силами ресурсоснабжающей организации. Специалистам предстоит оценить, как содержались и обслуживались сети, насколько оперативно устранили аварию и полно ли расследовали ее причины.