Ответная атака на «Лютых»: раскрыты и разбиты точки пуска БПЛА на города РФ

«Теоретически дроны могли запустить с территории Казахстана. Казахстан до этого не сталкивался с такой угрозой и средств обнаружения и противодействия низколетящим целям у них практически полностью отсутствуют. Диверсанты могут завести в сопредельное государство запчасти, собрать любые дроны. Территория Казахстана огромна, это степи, очень много глухих мест, где не живут люди, поэтому противник может найти площадку для незаметного запуска БПЛА», — уточнил Кондратьев.