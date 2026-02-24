Ответная атака на «Лютых»: раскрыты и разбиты точки пуска БПЛА на города РФ

Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля отразили одну из самых массированных атак беспилотников на российские регионы. В небе было уничтожено 152 дрона самолетного типа. Под удар попали Татарстан, Ростовская, Воронежская, Саратовская и Белгородская области. Где именно враг готовил свои атаки и почему дроны долетели до Альметьевска объяснил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Лютый» маршрут: откуда дроны ВСУ долетели до Альметьевска и Воронежа.
Атака на Альметьевск вызвала особый резонанс из-за географии. Удар пришелся по промышленной зоне, где падение обломков БПЛА привело к локальному возгоранию. Возникает резонный вопрос: как беспилотники преодолели такое расстояние?
Максим Кондратьев в беседе с aif.ru объяснил, что враг использовал дроны формата «Лютый», которые отличаются большой дальностью полета. Эксперт назвал основные версии запуска.
«Атаковали дроны формата “Лютый”, у них большая дальность полета. Пусковые площадки могли быть в Полтавской или Харьковской областях», — пояснил специалист.
Однако это не единственная версия. По словам Кондратьева, в условиях современной войны нельзя сбрасывать со счетов и соседние государства.
«Теоретически дроны могли запустить с территории Казахстана. Казахстан до этого не сталкивался с такой угрозой и средств обнаружения и противодействия низколетящим целям у них практически полностью отсутствуют. Диверсанты могут завести в сопредельное государство запчасти, собрать любые дроны. Территория Казахстана огромна, это степи, очень много глухих мест, где не живут люди, поэтому противник может найти площадку для незаметного запуска БПЛА», — уточнил Кондратьев.
Что касается атаки на Воронежскую область, где минувшей ночью уничтожили восемь БПЛА, то здесь эксперт более категоричен: дроны шли с приграничных с Россией территорий. «У современных беспилотников противника большая дальность полета. То есть, дроны могли лететь из Полтавской или Харьковской областей», — добавил он.
Удар по Удмуртии: в ход пошли «Фламинго».
Удмуртский город Воткинск, где расположены важные промышленные объекты, подвергся атаке накануне. По данным Минздрава региона, пострадали не менее 11 человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что целью ВСУ стал один из промобъектов.
«Если посмотреть по расстоянию от Украины до Удмуртии, то запускать дроны могли из Харьковской или Полтавской областей», — объяснил эксперт Кондратьев.
Анализируя этот инцидент, Кондратьев обратил внимание на комбинированный характер удара. Противник мог применить не только беспилотники, но и ракеты «Фламинго». В Сети уже появились кадры их запуска, опубликованные украинской стороной.
Стратегия врага: почему дроны на Ростов летят через Азовское море.
В небе над Ростовской областью уничтожили восемь беспилотников противника. В отличие от ударов по центральной России, маршрут дронов на Ростов строится иначе. Максим Кондратьев раскрыл логистику врага, которая призвана обмануть системы раннего обнаружения.
«Атаки дронов ВСУ на Ростовскую область ведутся со стороны Одессы. Беспилотники огибают Крым и наносят удар в район Ростовской области через Азовское море», — отметил собеседник издания.
Такой крюк позволяет противнику заходить с неожиданного, юго-западного направления, пытаясь найти бреши в эшелонированной обороне.
Самара и Саратов: география расширяется.
Промышленные объекты стали целями и для пяти дронов, атаковавших Самарскую область. Эксперт Кондратьев и здесь фиксирует единую географию запусков.
«Площадки для запуска дронов противник организует в приграничных областях, которые находятся максимально близко к нашим территориям. В случае с Самарской областью беспилотники могли стартовать из Харьковской или Полтавской областей», — объяснил эксперт.
Инженерный нюанс: зачем украинским дронам шасси?
Разбирая атаку на Татарстан, Максим Кондратьев обратил внимание на техническую деталь, которая многое говорит о планах противника. На всех беспилотниках дальнего радиуса — «Лютый», «Бобер», PD-1 — стоят постоянные шасси.
«Казалось бы, с точки зрения инженерной науки, зачем тащить лишний вес с собой, если они нужны только на старте? За счет отказа от шасси можно увеличить дальность, увеличить объем топливного бака или вес боевой части», — рассуждает Кондратьев.
По его словам, наличие шасси выдает другую тактику врага, которая в этот раз не сработала: «Получается, что эти шасси нужны, чтобы дроны где-то приземлялись, отстаивались, накапливались и атаковали из-под самого носа. Этот нюанс нельзя забывать. Но именно в ситуации с атакой Татарстана 22 февраля дроны ВСУ прилетели с территории Украины».
Таким образом минувшие выходные показали, что противник пытается давить на разные направления, комбинируя типы вооружений и выискивая новые, порой неожиданные маршруты. Однако, несмотря на сложность и массированный характер ударов, система ПВО отработала штатно, не дав врагу реализовать свой сценарий.