Бывший посол Британии в США вышел на свободу под залог

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон вышел из-под стражи под залог в рамках расследования о злоупотреблении должностными полномочиями, связанного с возможной передачей конфиденциальных сведений скандальному финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Лондонская полиция подтвердила, что 72-летний мужчина, арестованный в понедельник 23 февраля по месту жительства в Камдене, был отпущен под залог до завершения следствия. Дополнительные детали не разглашаются, чтобы не навредить расследованию.
Мандельсон занимал пост посла в США с февраля по сентябрь 2025 года, после чего был отправлен в отставку на фоне скандала, связанного с его общением с Эпштейном. Он долгое время оставался влиятельной фигурой в Лейбористской партии.
