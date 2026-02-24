В Ростовской области в ночь на 24 февраля была отражена воздушная атака

В Ростовской области в ночь на 24 февраля были сбиты вражеские дроны. Об этом информирует в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
В ходе отражения воздушной атаки силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Каменском и Неклиновском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее, в ночь на 23 февраля были сбиты восемь беспилотников: в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском.
