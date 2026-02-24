Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог назвал число лосей в «Лосином острове»

РИА Новости: численность лосей в «Лосином острове» составляет 40−45 особей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Численность популяции лосей в национальном парке «Лосиный остров» в последние годы остается стабильной и составляет 40−45 особей, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

«По данным регулярного зимнего маршрутного учета, который проводят специалисты дирекции национального парка, а также наблюдений с помощью GPS-передатчиков, установленных на ряд особей лосей, их численность последние годы находится на стабильном уровне в 40−45 голов лосей», — сказал Федоров.