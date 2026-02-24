Биолог назвал число лосей в «Лосином острове»

«По данным регулярного зимнего маршрутного учета, который проводят специалисты дирекции национального парка, а также наблюдений с помощью GPS-передатчиков, установленных на ряд особей лосей, их численность последние годы находится на стабильном уровне в 40−45 голов лосей», — сказал Федоров.