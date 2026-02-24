Axios: Илон Маск подписал соглашение с Пентагоном об использовании Grok

Компания xAI, основанная Илоном Маском, заключила соглашение с Пентагоном о применении своей модели искусственного интеллекта Grok в закрытых военных системах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.
По данным издания, военные настаивают на возможности использования ИИ для всех законных задач, включая разведку, разработку вооружений и поддержку операций.
До настоящего момента в критически важных системах министерства применялась преимущественно модель Claude, созданная компанией Anthropic. Однако разработчик, как отмечается, не готов отменить ограничения, касающиеся применения технологии для массового наблюдения и автономных вооружений.
В публикации подчёркивается, что пока неясно, сможет ли xAI полностью заменить прежнего поставщика и сколько времени потребуется для возможного перехода. На этом фоне Пентагон также ведёт консультации с OpenAI и Google по вопросу внедрения их решений в военные системы.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что кибератака на американскую компанию Anthropic является первой мировой войной между моделями искусственного интеллекта.