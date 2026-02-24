Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Илон Маск подписал соглашение с Пентагоном об использовании Grok

Компания Илона Маска xAI подписала соглашение с Пентагоном, согласно которому военные смогут использовать модель Grok в секретных системах.

Источник: Аргументы и факты

Компания xAI, основанная Илоном Маском, заключила соглашение с Пентагоном о применении своей модели искусственного интеллекта Grok в закрытых военных системах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

По данным издания, военные настаивают на возможности использования ИИ для всех законных задач, включая разведку, разработку вооружений и поддержку операций.

До настоящего момента в критически важных системах министерства применялась преимущественно модель Claude, созданная компанией Anthropic. Однако разработчик, как отмечается, не готов отменить ограничения, касающиеся применения технологии для массового наблюдения и автономных вооружений.

В публикации подчёркивается, что пока неясно, сможет ли xAI полностью заменить прежнего поставщика и сколько времени потребуется для возможного перехода. На этом фоне Пентагон также ведёт консультации с OpenAI и Google по вопросу внедрения их решений в военные системы.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что кибератака на американскую компанию Anthropic является первой мировой войной между моделями искусственного интеллекта.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше