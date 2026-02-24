Axios: Илон Маск подписал соглашение с Пентагоном об использовании Grok

В публикации подчёркивается, что пока неясно, сможет ли xAI полностью заменить прежнего поставщика и сколько времени потребуется для возможного перехода. На этом фоне Пентагон также ведёт консультации с OpenAI и Google по вопросу внедрения их решений в военные системы.