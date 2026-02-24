Ричмонд
«Амур» почти сутки не мог вернуться в Хабаровск после матча в Омске

Хоккеисты надолго застряли в аэропорту Владивостока.

Источник: Om1 Омск

Хоккейный клуб «Амур» столкнулся с проблемами при возвращении в Хабаровск после выездной игры в Омске: из-за неблагоприятных погодных условий самолёт не смог приземлиться в родном аэропорту и был перенаправлен во Владивосток. Об этом стало известно из сообщения журналиста Алексея Шевченко.

По его словам, после матча с «Авангардом» хабаровчане вылетели домой, однако аэропорт Хабаровска борт не принял. Команда приземлилась во Владивостоке и провела там почти сутки в ожидании вылета: прилетели около 9 утра, а к вечеру ситуация оставалась неопределённой.

«Напомню, что хабаровчане ВЧЕРА сыграли с Авангардом в Омске и до сих пор не могут вернуться домой. Ги Буше уже в запланированный отпуск сходил и вернулся», — шутит Шевченко.

Клуб также прокомментировал задержку, отметив, что из-за погоды приходится пережидать во Владивостоке. В сообщении «Амур» с иронией добавил, что мог бы сыграть «решающий матч за Кубок Икры», но «соперник не явился».

Позже Шевченко уточнил, что в итоге «Амур» всё же добрался до Хабаровска — это произошло около 17:28 по московскому времени.

Об уходе борта из Омска на другой аэродром сообщили и в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Кроме борта «Уральских авиалиний» из Омска, во Владивостоке незапланированно приземлились судна, следовавшие в Хабаровск из Таиланда и Екатеринбурга.