Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский якобы пережил более десяти покушений за последние четыре года. Об этом написало американское издание CNN. В материале утверждают, что российские агенты будто бы снимали квартиры рядом с его офисом. Публикацию прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий. Он написал, что ранее подобным сообщениям верили около 10 процентов читателей, а теперь, по его словам, 100 процентов людей смеются над заявлениями о более чем десяти покушениях.