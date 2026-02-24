В деле экс-посла Британии в США Мандельсона появился новый поворот: вот что решила полиция

Бывшего британского посла в США Питера Мандельсона отпустили из-под стражи под залог в рамках расследования возможной передачи им конфиденциальных правительственных данных скандальному американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Дипломата обвинили в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил телеканал Sky News.
При этом лондонская полиция подтвердила сообщение об освобождении под залог, отметив, что под залог освобожден 72-летний мужчина до завершения дальнейшего расследования. Больше правоохранители ничего не сообщили, чтобы не нанести ущерб ходу расследования.
Накануне в Лондоне был задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон. В Скотленд-Ярд подтвердили факт задержания.