В деле экс-посла Британии в США Мандельсона появился новый поворот: вот что решила полиция

Sky News: Экс-посол Британии в США Мандельсон освобожден из-под стражи под залог.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего британского посла в США Питера Мандельсона отпустили из-под стражи под залог в рамках расследования возможной передачи им конфиденциальных правительственных данных скандальному американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Дипломата обвинили в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил телеканал Sky News.

При этом лондонская полиция подтвердила сообщение об освобождении под залог, отметив, что под залог освобожден 72-летний мужчина до завершения дальнейшего расследования. Больше правоохранители ничего не сообщили, чтобы не нанести ущерб ходу расследования.

Накануне в Лондоне был задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон. В Скотленд-Ярд подтвердили факт задержания.

