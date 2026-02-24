В Иркутской области участникам СВО предложили день службы засчитывать за три

Минобороны России подготовило законопроект, который меняет правила учета стажа для участников специальной военной операции. Поправки коснутся законов о статусе военнослужащих и о страховых пенсиях. Информация об этом появилась в канале Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой.
— Если документ примут, каждый день участия в СВО будут засчитывать в стаж государственной службы и общий трудовой стаж как три дня. То же самое коснется и страхового стажа для назначения пенсии — дни на спецоперации включат в него в тройном размере, — пишет Татьяна Афанасьева.
Авторы инициативы поясняют, что такие меры повысят привлекательность военной службы и облегчат адаптацию бойцов к мирной жизни после завершения операции.
