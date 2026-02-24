Полиция в Сербии задержала двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Полиция в Сербии задержала в городе Кралеве двух мужчин, которых подозревают в планировании насильственной смены власти путем покушения на президента страны Александра Вучича и его семью. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе МВД Сербии, передает издание Telegraf.
Полицейские провели задержание вместе с сотрудниками Агентства безопасности и информации (контрразведка) в Кралеве, который расположен в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанных мужчин 1975 и 1983 годов рождения подозревают в подготовке «нападения на конституционный порядок».
— По версии следствия, они с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших госорганов, о приобретении оружия и нападении на Александра Вучича, его супругу и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии, — сказано в сообщении.
Об обнаружении оружия, транспортных средств и оборудования у подозреваемых не сообщается. Их задержали на 48 часов. Дело передано высшей прокуратуре в Кралеве, сказано в статье.
