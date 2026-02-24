Полиция в Сербии задержала двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

— По версии следствия, они с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших госорганов, о приобретении оружия и нападении на Александра Вучича, его супругу и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии, — сказано в сообщении.