Скульптор из Омска завершает работу над памятником Балабанову

В Екатеринбурге продолжаются работы над памятником режиссеру культовых фильмов Алексею Балабанову. Монумент планируется установить 18 мая 2026 года (в годовщину смерти режиссёра) возле Дворца молодёжи — недалеко от дома, где жил Балабанов, и школы, где он учился.
Автор скульптуры — уроженец Омска, ныне живущий в Санкт-Петербурге, Мейрам Баймуханов. Он сообщил, что работы идут в литейном цехе, где дорабатываются инженерные решения объекта. Подробности пока не раскрываются.
Напомним, в 2024 году на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга было принято решение увековечить память Балабанова. Среди скульпторов объявили всероссийский конкурс. На него было подано 53 работы. Победил эскиз 39-летнего скульптора Мейрама Баймуханова, малой родиной которого является Омск. Ранее Мейрам создал эскиз памятнику Егору Летову.
Он изобразил Алексея Балабанова сидящим в пустом вагоне грузового трамвая. На таком Данила Багров из фильма «Брат» спасался от бандитов. На такой памятник, по задумке автора, можно будет не только смотреть, но и посидеть внутри рядом с режиссёром.
Алексей Балабанов известен как автор двух десятков кинолент, в числе которых «Брат» (18+), «Брат-2»(18+), «Жмурки»(18+), «Мне не больно»(18+), «Груз 200»(18+), «Кочегар»(18+), «Про уродов и людей»(18+) и другие.
Он родился в Свердловске в феврале 1959 года, там ж начал творческий путь на Свердловской киностудии. Умер — в 2013 году недалеко от Санкт-Петербурга.
Ранее мы писали, что в Омске в ближайшее время установят памятник Владимиру Высоцкому.